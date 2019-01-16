Британский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС
Британский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза. Оппозиция в Палате общин инициировала голосование о доверии правительству. Голосование состоится сегодня вечером.
Комментарии3
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vanadium_v 16 января 2019 | 09:33
Газ "дурачок" подействовал на парламент британии
luger_max_otto 16 января 2019 | 09:41
vanadium_v: Не суди о других по себе.
На самом деле имеется весьма интересная коллизия, безусловно заслуживающая наблюдения. По существу- тест на взрослость ЕС.
vitaly_msp23 16 января 2019 | 10:27
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