Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 миллионов долларов
Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 миллионов долларов по иску российского банка ВТБ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. По данным издания, поводом для иска стала задолженность двух структур Фирташа, которые являются собственниками ряда заводов в Крыму. Иск в окружной суд Лимасола был подан 20 декабря прошлого года, после чего были приняты обеспечительные меры. Суд приступит к рассмотрению иска по существу в конце января.
Комментарии1
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