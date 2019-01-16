Лефортовский суд Москвы продлил до апреля арест двадцати украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в конце ноября. Защита обжалует это решение, сказал «Эху Москвы» адвокат Илья Новиков.

Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия. Адвокат Новиков добавил, что на открытой части заседания присутствовали иностранные дипломаты, которые зафиксировали происходящее. Решение о продлении ареста ещё четырём задержанным суд примет сегодня.