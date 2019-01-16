Лефортовский суд Москвы продлил до апреля арест двадцати украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
Лефортовский суд Москвы продлил до апреля арест двадцати украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в конце ноября. Защита обжалует это решение, сказал «Эху Москвы» адвокат Илья Новиков.
Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия. Адвокат Новиков добавил, что на открытой части заседания присутствовали иностранные дипломаты, которые зафиксировали происходящее. Решение о продлении ареста ещё четырём задержанным суд примет сегодня.
Комментарии4
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vitaly_mld23 16 января 2019 | 09:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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compare 16 января 2019 | 09:16
vitaly_mld23: чтобы тебе пусто стало и в кармане,и в штанах,подонок ты эдакий! зае...уже,своей "лапшой" и "лехой",таким же наверное неудачником-глупарём,как и ты...будь ты неладен,такой нищий.нахальный и тупой!!
ostapba 16 января 2019 | 09:11
Двадцати???
А вот в некоторой степени указанная неадекватность объясняется разницей в определении понятия «военнопленные». Противник трактовал его значительно шире, не ограничиваясь только военнослужащими. Немцы относили к военнопленным личный состав спецформирований различных гражданских ведомств (путей сообщения, морского и речного флотов, оборонного строительства, гражданской авиации, связи и т.д.), незавершенных формирований народного ополчения, отрядов самообороны городов и местной противовоздушной обороны, истребительных отрядов, милиции, а также часть партизан и подпольщиков, партийных и советских работников; часть гражданских лиц, мужчин, в которых противник подозревал переодетых красноармейцев; больных и раненых военнослужащих в госпиталях, которые ранее в донесениях советских воинских частей были учтены как санитарные потери..
Отсюда и секретность с неопределенностью..
Даже.
compare 16 января 2019 | 09:14
а в Африке,тоже продляют "гостевую",нашим морячкам?