В Краснодаре военный судья сбил девушку на пешеходном переходе
При этом сотрудники ГИБДД не внесли в базу сведения об аварии.
Авария с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова произошла в Краснодаре еще в конце декабря, но известно о ней стало лишь сейчас. Как рассказала порталу «Юга.ру» пострадавшая, после наезда водитель стал предлагать ей деньги. Полиция не стала задерживать судью из-за его неприкосновенности. Также девушка добавила, что Крикоров попытался уехать с места аварии, но несколько человек догнали его, заблокировали машину и стали снимать видео. На появившейся в соцсетях записи мужчина угрожает арестовать стоящего рядом молодого человека.
Позднее выяснилось, что сотрудники ГИБДД не внесли в базу данные о ДТП с судьей. В управлении Госавтоинспекции по Кубани заявили РИА Новости, что инициируют служебную проверку по этому факту. По данным портала Znak.com, проверку в отношении своего сотрудника проведут и в Краснодарском гарнизонном военном суде.
В результате ДТП пострадавшая получила разрыв связок, вывих надколенника и ссадины. Сам Крикоров заявил «Комсомольской правде», что мать сбитой девушки потребовала с него три миллиона рублей.
Комментарии2
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vitaly_mld23 16 января 2019 | 09:07
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
in_cat_we_trust 16 января 2019 | 09:09
Три миллиона это потребительский штраф только за то что сбежать хотел. А так и за лечение с реабилитацией и за моральный ущерб готовьте деньги, ваша чего там? честь?