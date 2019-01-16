В Краснодаре военный судья сбил девушку на пешеходном переходе

При этом сотрудники ГИБДД не внесли в базу сведения об аварии.

Авария с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова произошла в Краснодаре еще в конце декабря, но известно о ней стало лишь сейчас. Как рассказала порталу «Юга.ру» пострадавшая, после наезда водитель стал предлагать ей деньги. Полиция не стала задерживать судью из-за его неприкосновенности. Также девушка добавила, что Крикоров попытался уехать с места аварии, но несколько человек догнали его, заблокировали машину и стали снимать видео. На появившейся в соцсетях записи мужчина угрожает арестовать стоящего рядом молодого человека.

Позднее выяснилось, что сотрудники ГИБДД не внесли в базу данные о ДТП с судьей. В управлении Госавтоинспекции по Кубани заявили РИА Новости, что инициируют служебную проверку по этому факту. По данным портала Znak.com, проверку в отношении своего сотрудника проведут и в Краснодарском гарнизонном военном суде.

В результате ДТП пострадавшая получила разрыв связок, вывих надколенника и ссадины. Сам Крикоров заявил «Комсомольской правде», что мать сбитой девушки потребовала с него три миллиона рублей.