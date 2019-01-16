Сегодня в британском парламенте пройдёт голосование о недоверии правительству Терезы Мэй
Такое предложение внесли лейбористы. Вчера поздно вечером Палата общин проголосовала против соглашения о брекзите. Документ не поддержали депутаты от оппозиции, а также 118 представителей Консервативной партии.
Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта этого года. Как это произойдёт, пока не известно. Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в Брюсселе будут готовиться к разным сценариям, в том числе, к брекзиту без соглашения.
Комментарии1
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