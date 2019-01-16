В Омске неизвестные установили три красных биллборда с требованием убрать снег с городских улиц
Однако власти через аккаунты в соцсетях заявили, что никаких табличек нет, это фотошоп. После этого были установлены новые таблички с надписями «Вместо того, чтобы просто убрать снег, чиновники решили доказать, что табличек нет. Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?», сообщает Znak.com.
Комментарии4
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vitaly_mlf23 16 января 2019 | 08:49
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aleks50 Алексей Клубников 16 января 2019 | 08:56
Побойтесь бога, в в Омске и снега то нет и на пальмах бананы.
yralez 16 января 2019 | 09:01
Фыфсёфрёте......ихтамнет.
Вариант по кремлевской методичке.
kamen_12 16 января 2019 | 09:05
Зачем немецкий плакат превратился англо билллборд? Плакат привычней на слух, к тому же северный поток строим.