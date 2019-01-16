В Омске неизвестные установили три красных биллборда с требованием убрать снег с городских улиц

Однако власти через аккаунты в соцсетях заявили, что никаких табличек нет, это фотошоп. После этого были установлены новые таблички с надписями «Вместо того, чтобы просто убрать снег, чиновники решили доказать, что табличек нет. Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?», сообщает Znak.com.