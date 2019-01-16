Сотрудники фельдъегерской службы не будут платить за парковку
Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект, сообщает «Коммерсантъ». В конце прошлого года от оплаты парковки освободили силовиков, Следственный комитет, Росгвардия и Федеральная служба охраны.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mlf23 16 января 2019 | 08:50
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
vla7815 16 января 2019 | 09:04
Опричники, жирующие на на народной шее - над законом. Кому-то еще не понятно, что вова строил Рослаг, чтобы страну поставить раком, а не поднять с колен ????