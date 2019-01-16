Прокурор запросил 20 лет лишения свободы для обвиняемых в убийстве фигуриста Дениса Тена

По мнению обвинения, вина подозреваемых доказана полностью. Дело рассматривает суд Алма-Аты. На скамье подсудимых три человека. Спортсмена ударили ножом во время уличной потасовки. Обвиняемые пытались украсть зеркала с машины фигуриста.

25-летний Денис Тен был заслуженным мастером спорта Казахстана, бронзовым призёром зимней олимпиады 2014 года, серебряным медалистом Чемпионата мира.