Акции РУСАЛа на гонконгской фондовой бирже снизились почти на 4% из-за нежелания американских сенаторов снять санкции с компаний Олега Дерипаски. Сенат рассмотрит соответствующую резолюцию.

РУСАЛ и другие активы Дерипаски попали в американский чёрный список в апреле прошлого года. В декабре американский Минфин сообщил, что готов спять санкции, если Дерипаска согласится сократить свою долю в ним, напоминает «Коммерсантъ».