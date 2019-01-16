Председатель Еврокомиссии Юнкер сожалеет в связи с отказом британского парламента одобрить соглашение по брекзиту

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сожалеет в связи с отказом британского парламента одобрить соглашение по «брекзит». Он назвал документ честным компромиссом и лучшей сделкой из всех возможных. Юнкер отметил что Еврокомиссия готовится к возможному выходу Великобритании из ЕС без какого-то бы то ни было соглашения.

В британском парламенте сегодня пройдёт голосование о недоверии правительству Терезы Мэй по предложению лейбористов. Если правительство не получит поддержку, то в течение 14 дней должен быть сформирован новый кабинет.