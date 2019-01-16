Экспертам ВАДА, работающим с 10 января, потребуется больше времени для проверок допинг-проб россиян
Экспертам Всемирного антидопингового Агентства, работающим в московской лаборатории с 10 января, потребуется больше времени для проверок допинг-проб россиян. Эксперты не сталкиваются с конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу WADA. Доступ к данным московской лаборатории – главное условие восстановления в правах российского антидопингового агентства.
Комментарии2
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vitaly_mlf23 16 января 2019 | 08:51
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mikr 16 января 2019 | 08:58
//...Экспертам ВАДА, работающим с 10 января, потребуется больше времени...//
В этой задержке виноваты сами эксперты. Если бы они сразу согласились с законными требованиями РУСАДА о необходимости российской сертификации привезенного оборудования, то работу по проверке допинг-проб можно было начать значительно раньше.
Ну а Эхо Москвы как всегда неверно осветило эту проблему. Когда этот скандал возник несколько недель назад, Эхо написало будто бы россияне не допускают комиссию ВАДА к изучению допинг-проб по собственной прихоти. Оказывается причины для этого имелись, причем весьма уважительные а главное, спровоцированные самой комиссией ВАДА. И вот теперь, когда они наконец устранены, можно спокойно осуществить проверку. Спрашивается, кому нужен был весь этот скандал. Не самой ли ВАДА, чтобы пользуясь этой провокацией опять оклеветать Россию?