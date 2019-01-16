Экспертам ВАДА, работающим с 10 января, потребуется больше времени для проверок допинг-проб россиян

Экспертам Всемирного антидопингового Агентства, работающим в московской лаборатории с 10 января, потребуется больше времени для проверок допинг-проб россиян. Эксперты не сталкиваются с конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу WADA. Доступ к данным московской лаборатории – главное условие восстановления в правах российского антидопингового агентства.