В Краснодаре военный судья сбил девушку на пешеходном переходе
Однако сотрудники ГИБДД не внесли информацию в систему.
В отношении виновных будет проведена проверка. Дело передано в военную прокуратуру, сообщило краевое управление Госавтоинспекции.
Сама пострадавшая рассказала сайту «Юга.ру», что судья предложил ей взять и денег и разойтись. Он пытался уехать с места аварии, но несколько человек заблокировали его машину и засняли происшествие на видео. Сам судья Арсен Крикоров не отрицает участия в ДТП и заявил, что готов возместить ущерб, сообщает издание «Медуза».
Комментарии6
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vitaly_mls23 16 января 2019 | 08:37
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ostapba 16 января 2019 | 08:54
Федералам обращать внимание на федерастов??
Фи..
Может еще и "ку" делать им?
Или шнурки погладить даже??
ivanov356 16 января 2019 | 08:43
Разве судья не показал, кто хозяин жизни и с кем лучше не иметь дело? Всё равно не понимают.
vezdehod1 16 января 2019 | 08:49
Наши судья молодцы....Сами деньги "не берут", но другим с удовольствием предлагают.
j_partizan 16 января 2019 | 08:49
Хотел загладить вину на месте.
Таким же судьёй это будет воспринято положительно и Арсен, скорее всего, избежит серьёзного наказания.
Такие вот у нас "законы".
aleks50 Алексей Клубников 16 января 2019 | 08:51
Какие принципиальные людишки в этом гибдд.