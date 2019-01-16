В Краснодаре военный судья сбил девушку на пешеходном переходе

Однако сотрудники ГИБДД не внесли информацию в систему.

В отношении виновных будет проведена проверка. Дело передано в военную прокуратуру, сообщило краевое управление Госавтоинспекции.

Сама пострадавшая рассказала сайту «Юга.ру», что судья предложил ей взять и денег и разойтись. Он пытался уехать с места аварии, но несколько человек заблокировали его машину и засняли происшествие на видео. Сам судья Арсен Крикоров не отрицает участия в ДТП и заявил, что готов возместить ущерб, сообщает издание «Медуза».