Сегодня в британском парламенте пройдёт голосование о недоверии правительству Терезы Мэй

Такое предложение внесли лейбористы. Вчера поздно вечером Палата общин проголосовала против соглашения о брекзите. Документ не поддержали депутаты от оппозиции, а также 118 представителей Консервативной партии.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта этого года. Как это произойдёт, пока не известно. Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в Брюсселе будут готовиться к разным сценариям, в том числе, к брекзиту без соглашения.