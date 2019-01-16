Путин: Россия, будучи «ответственной и здравомыслящей страной», не заинтересована в новой гонке вооружения
Россия, будучи «ответственной и здравомыслящей страной», не заинтересована в новой гонке вооружения, но примет эффективные ответные меры на развёртывание американских ракет после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так сказал президент Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости». По словам Путина, Россия в декабре направила в Вашингтон новые предложения о сохранении Договора и готова к серьёзным переговорам по всей стратегической повестке между двумя странами.
Комментарии12
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arye_11 16 января 2019 | 08:38
Путин: Россия, будучи «ответственной и здравомыслящей страной»...
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Уже смешно...
Подыхающая Империя во главе с несменяемым, бесноватым царьком - оказывается "ответственная и здравомыслящая".
Однако!!!
nikolashin2017 16 января 2019 | 08:43
arye_11: сам себя хвалит,ведь больше некому...
vezdehod1 16 января 2019 | 08:45
Путин: Россия, будучи «ответственной и здравомыслящей страной», не заинтересована в новой гонке вооружения
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Государь сея Руси шутить изволят.
zmeelov_2 16 января 2019 | 09:08
Россия готова к серьёзным переговорам по всей стратегической повестке между двумя странами.
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Бесполезняк. Пиндосам позарез нужно из договора выйти. Тогда можно и Китай придавить.
gafanhoto 16 января 2019 | 08:51
arye_11: Да, хороша картинка - псих настаивает на том, что он мыслит здраво, при этом дико вращая глазами и захлёбываясь кровавой пеной изо рта. А если ещё взглянуть в историю его болезни, обременённой тяжкой наследственностью, то диагноз ставится на раз-два.
Сюжет вроде бы обычный, но эскулапы до сих пор чешут лбы в задумчивости. Долго ли они собираются упускать драгоценное время?)
vitaly_mls23 16 января 2019 | 08:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
ukrotomos 16 января 2019 | 08:38
...примет эффективные ответные меры...
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Теперь пусть задумается противоположная сторона что это значит.
y3emen1 16 января 2019 | 08:42
не смешно, когда страной руководит неадекватный
ostapba 16 января 2019 | 08:50
y3emen1: вот предыдущий руководитель Российской Федерации после аналогичного периода застоя ума, перешёл на мемуары.
А тут одних планов накопилось на десять "МалыхРоссий".
И двадцать " Возрождений" в погоне за фантомной Португалией.
Непаханная "целина" деятельности даже!!..
holic 16 января 2019 | 08:44
"Россия, будучи «ответственной и здравомыслящей страной»" - наркоман хренов...
Ляпает абы шо...
zibex 16 января 2019 | 08:45
Россия, будучи «ответственной и здравомыслящей страной» - прикол, построенный на абсурде, в стиле Жванецкого
prade 16 января 2019 | 08:48
Путин и понятия "здравомыслие", "ответственность" не совместимые. Одна надежда, что Путин не угробит Россию и не потащить ее за собой на тот свет.