Путин: Россия, будучи «ответственной и здравомыслящей страной», не заинтересована в новой гонке вооружения

Россия, будучи «ответственной и здравомыслящей страной», не заинтересована в новой гонке вооружения, но примет эффективные ответные меры на развёртывание американских ракет после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так сказал президент Путин в интервью сербским изданиям «Политика» и «Вечерние новости». По словам Путина, Россия в декабре направила в Вашингтон новые предложения о сохранении Договора и готова к серьёзным переговорам по всей стратегической повестке между двумя странами.