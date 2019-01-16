Лефортовский суд Москвы продлил до апреля арест двадцати украинским морякам, задержанным в Керченском проливе
Лефортовский суд Москвы продлил до апреля арест двадцати украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в конце ноября. Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия. Решение о продлении ареста ещё четырём задержанным суд примет сегодня.
Комментарии3
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vitaly_mls23 16 января 2019 | 08:38
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zibex 16 января 2019 | 08:42
Я так и не понял почему русские военно-бандитские силы напали на украинских моряков
luger_max_otto 16 января 2019 | 08:43
По чекистской сущности. Когда провокаторы, когда палачи, но всегда- мерзавцы.