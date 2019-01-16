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08:30, 16 января 2019

Лефортовский суд Москвы продлил до апреля арест двадцати украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

Лефортовский суд Москвы продлил до апреля арест двадцати украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в конце ноября. Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия. Решение о продлении ареста ещё четырём задержанным суд примет сегодня.

Комментарии

3

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vitaly_mls23 16 января 2019 | 08:38


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zibex 16 января 2019 | 08:42

Я так и не понял почему русские военно-бандитские силы напали на украинских моряков

luger_max_otto 16 января 2019 | 08:43

По чекистской сущности. Когда провокаторы, когда палачи, но всегда- мерзавцы.

(комментарий скрыт)

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