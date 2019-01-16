Лефортовский суд Москвы продлил до апреля арест двадцати украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в конце ноября. Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия. Решение о продлении ареста ещё четырём задержанным суд примет сегодня.