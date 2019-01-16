В городе Шахты Ростовской области обнаружили тело пятой погибшей в результате взрыва в жилом многоквартирном доме
В городе Шахты Ростовской области обнаружили тело последней пятой погибшей в результате взрыва в жилом многоквартирном доме. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, в квартире взорвался бытовой газ, возбуждено уголовное дело. Сегодня в Шахтах день траура по погибшим.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mls23 16 января 2019 | 08:38
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
zibex 16 января 2019 | 08:40
Для нас, русских людей, важнее сколько погибло в парижском кафе