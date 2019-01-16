В городе Шахты Ростовской области обнаружили тело пятой погибшей в результате взрыва в жилом многоквартирном доме

В городе Шахты Ростовской области обнаружили тело последней пятой погибшей в результате взрыва в жилом многоквартирном доме. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в квартире взорвался бытовой газ, возбуждено уголовное дело. Сегодня в Шахтах день траура по погибшим.