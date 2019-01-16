Корпорация «Мак Дональдс» утратила эксклюзивное право на товарный знак «Биг-Мак» в Евросоюзе
Корпорация «Мак Дональдс» утратила эксклюзивное право на товарный знак «Биг-Мак» в Евросоюзе в результате тяжбы с ирландкой сетью ресторанов быстрого питания «Супер Макс». Такое решение вынесло Управление по интеллектуальной собственности ЕС, сообщает Телеграф. Теперь право на использование названия «Биг Мак» имеют все компании. «Мак-Дональдс» уже заявил о намерении оспорить решение регулятора.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mls23 16 января 2019 | 08:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.