Министерство юстиции отказалось отменять новые требования к отчётности некоммерческих организаций, против которых выступили в СПЧ. Новые требования, в частности, предписывают НКО указывать не только собственные иностранные источники финансирования, но и зарубежные источники российских компаний – доноров. В Минюсте заявили, что новые требования соответствуют российскому законодательству, и приказ отменён не будет, сообщает РБК.