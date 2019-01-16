Министерство юстиции отказалось отменять новые требования к отчётности некоммерческих организаций
Министерство юстиции отказалось отменять новые требования к отчётности некоммерческих организаций, против которых выступили в СПЧ. Новые требования, в частности, предписывают НКО указывать не только собственные иностранные источники финансирования, но и зарубежные источники российских компаний – доноров. В Минюсте заявили, что новые требования соответствуют российскому законодательству, и приказ отменён не будет, сообщает РБК.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vitaly_mls23 16 января 2019 | 08:39
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
alo0000 16 января 2019 | 08:41
Государство также надо считать иностранным агентом, как получающее львиную долю средств от компаний, выручающих их за границей.