Американские сенаторы возражают против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски En+, РУСАЛ и Евросибэнерго

Сенат проголосовал за рассмотрение соответствующей резолюции. Как отмечает агентство Bloomberg, перед голосованием министр финансов Стивен Мнучин выступил перед сенаторами и пытался пролоббировать план по снятию санкций среди членов республиканской партии. Резолюцию также должна одобрить Палата представителей. Если документ будет принят, его направят на подпись президенту.