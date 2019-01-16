Американские сенаторы возражают против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски En+, РУСАЛ и Евросибэнерго
Сенат проголосовал за рассмотрение соответствующей резолюции. Как отмечает агентство Bloomberg, перед голосованием министр финансов Стивен Мнучин выступил перед сенаторами и пытался пролоббировать план по снятию санкций среди членов республиканской партии. Резолюцию также должна одобрить Палата представителей. Если документ будет принят, его направят на подпись президенту.
Комментарии1
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