Жена экс-главы Серпуховского района опровергла данные Генпрокуратуры об огромном состоянии бывшего чиновника

Накануне в надзорном ведомстве рассказали о намерении подать иск об изъятии в пользу государства имущества стоимостью 10 миллиардов рублей. «У Алекснадра Шестуна никогда не было таких денег», – сказала «Эху Москвы» его жена Юлия.

Юлия Шестун назвала дело против ее мужа сфабрикованным. Защита оспорит иск надзорного ведомства.