Жена экс-главы Серпуховского района опровергла данные Генпрокуратуры об огромном состоянии бывшего чиновника
Накануне в надзорном ведомстве рассказали о намерении подать иск об изъятии в пользу государства имущества стоимостью 10 миллиардов рублей. «У Алекснадра Шестуна никогда не было таких денег», – сказала «Эху Москвы» его жена Юлия.
Юлия Шестун назвала дело против ее мужа сфабрикованным. Защита оспорит иск надзорного ведомства.
Комментарии5
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udavi_naebabchenko 16 января 2019 | 08:08
На нары сучку, поближе к муженьку.
anemon 16 января 2019 | 08:19
udavi_naebabchenko: Придет время, и на нарах будут те, кто оговаривал людей, пользуясь административным ресурсом и ручными правоохранительными органами, а так же те, кто аккомпанировал этому беззаконию комментариями троллей.
alo0000 16 января 2019 | 08:38
anemon: А где же были эти органы, пока он воровал и, так сказать, морально разлагался? Или они работают только по команде «фас!»? Похоже на борьбу премьера с рецептом яичницы в его нормативных документах
ivfn 16 января 2019 | 08:37
"Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка... замшевая… Три. Куртки" (с)
vitaly_mls23 16 января 2019 | 08:40
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