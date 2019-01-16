После изменения тарифов на ОСАГО цены у лидера рынка в среднем выросли почти на 5 процентов
О первых результатах продаж полисов отчиталась «АльфаСтрахование». Как пишет РБК средняя стоимость по России в результате изменения базовых ставок поднялась выше шести тысяч рублей. Лидером роста стала Ивановская область – там цены скакнули сразу на 17 процентов.
На прошлой неделе Центробанк расширил предельные размеры базовых ставок в обе стороны. Реформа рынка ОСАГО также предполагает изменение коэффициентов, влияющих на конечную стоимость. В ЦБ прогнозировали, что в результате полисы должны подорожать в среднем не более чем на полтора процента.
Комментарии1
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vitaly_mlg23 16 января 2019 | 07:41
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://procash.xyz
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