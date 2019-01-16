Британская парламентская оппозиция предложила голосование об отставке правительства Терезы Мэй
Это произошло сразу после того, как Палат Общин проголосовала против плана премьер-министра по Брексит. Глава кабмина пообещала рассказать о дальнейших шагах к понедельнику. На этом фоне европейские страны начали готовиться к неупорядоченному выходу Великобритании из ЕС. О соответствующих мерах говорится в заявлениях властей ФРГ, Испании, Люксембурга и Бельгии. Государства пытаются минимизировать потери для своих граждан и бизнеса при развитии Брексита по «жесткому» сценарию.
Комментарии1
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