Как минимум 15 человек погибли в результате нападения на гостиницу в столице Кении

По данным Рейтер среди жертв есть британец и американец, остальные – местные жители. С момента начала атаки прошло уже более 12 часов. Она началась с подрыва трех автомобилей на парковке банка. Сообщается, что на данный момент полиция контролирует все здания комплекса. О потерях среди террористов не сообщается. По некоторым данным нападение совершили шестеро вооруженных людей. Ответственность за теракт на себя взяла одна из исламских радикальных организаций. В прошлые годы ее сторонники уже совершали нападения на торговый центр и университет.