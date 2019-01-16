Как минимум 15 человек погибли в результате нападения на гостиницу в столице Кении
По данным Рейтер среди жертв есть британец и американец, остальные – местные жители. С момента начала атаки прошло уже более 12 часов. Она началась с подрыва трех автомобилей на парковке банка. Сообщается, что на данный момент полиция контролирует все здания комплекса. О потерях среди террористов не сообщается. По некоторым данным нападение совершили шестеро вооруженных людей. Ответственность за теракт на себя взяла одна из исламских радикальных организаций. В прошлые годы ее сторонники уже совершали нападения на торговый центр и университет.
Комментарии1
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