В Магнитогорске сегодня начнется активная фаза демонтажа подъездов, поврежденных взрывом газа
Это сложная и многоступенчатая операция, которая затронет некоторых жильцов. Об этом ранее говорил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Якушев добавил, что на новое жилье для пострадавших уже переведено почти 150 миллионов рублей. Жертвами обрушения части дома в Магнитогорске стали 39 человек.
Комментарии1
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vitaly_mlg23 16 января 2019 | 07:42
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