В Магнитогорске сегодня начнется активная фаза демонтажа подъездов, поврежденных взрывом газа

Это сложная и многоступенчатая операция, которая затронет некоторых жильцов. Об этом ранее говорил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Якушев добавил, что на новое жилье для пострадавших уже переведено почти 150 миллионов рублей. Жертвами обрушения части дома в Магнитогорске стали 39 человек.