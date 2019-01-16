На «Дакаре» сошел с дистанции еще один российский участник

Проблемы возникли у команды КАМАЗ-Мастер, во внедорожниках лидирует гонщик на Тойоте.

На восьмой день марафона на «Дакаре» выбыл из гонки российский мотогонщик Дмитрий Агошков. Продолжить борьбу ему не позволили технические проблемы. Мотогонщица Анастасия Нифонтова, атлет Team Toyota Russia, которая выступает в самом сложном дакаровском зачете — Original by Motul уже пробилась в топ-10, хотя и признается, что едет из последних сил.

С трудностями столкнулись и в команде КАМАЗ-Мастер. Лидерство потерял экипаж Эдуарда Николаева, теперь он идет вторым, на первую позицию в генеральной классификации вышел экипаж Дмитрия Сотникова. На третьем месте идет голландец Жерар де Рой на IVECO.

А вот катарец Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux упрочил свое положение в генеральной классификации в категории внедорожников. Его основной соперник многократный победитель «Дакара» француз Стефан Петерансель опустился на четвертую позицию, а ближайший теперь преследователь испанец Нани Рома проигрывает Аль-Атии более 45 минут.

Два гоночных дня осталось до конца «Дакара», гонка финиширует 17 января в Лиме.