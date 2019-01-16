Авиакомпания «Победа» может с апреля прекратить международные рейсы из питерской воздушной гавани
Об этих планах в лоукостере рассказали после того, как вчерашние и позавчерашние вылеты были задержаны сотрудниками службы безопасности. Они потребовали вскрыть все опломбированные кухонные отсеки самолетов. В «Победе» говорят, что всегда закрывают неиспользуемые отсеки, для сокращения уборки.
Чтобы урегулировать ситуацию в «Пулково» предложили создать рабочую группу. Она должна выработать компромиссное решение по процедуре досмотра самолетов.
Комментарии2
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a_111111 16 января 2019 | 07:29
Если честно, я видел пару раз посадку Победы, за это зрелище компенсацию требовать надо... За зрелище! Рядом с этим просто неприятно находиться! Постоянный скандал персонала с пассажирами...
vitaly_mlg23 16 января 2019 | 07:29
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