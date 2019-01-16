В Белом доме рассматривают возможность наращивания сил ПРО внутри страны и за ее пределами
В частности, по данным Ассошиэйтед Пресс, Вашингтон изучает вопрос о развертывании в космосе сети спутников для отслеживания потенциально враждебных целей. Агентство ссылается на новую редакцию Стратегии развитии сил ПРО, которую завтра должен опубликовать Пентагон. Отмечается, что в прошлом году документ не был обнародован, так как в тот момент Дональд Трамп пытался убедить руководство КНДР отказаться от совершенствования ядерных вооружений. Отчет мог осложнить переговоры с Пхеньяном.
Комментарии3
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vanadium_v 16 января 2019 | 07:24
Да да, помним, система ПРО в Европе и на Аляске не направлена против России,
а направлена против Ирана и Северной Кореи.
Пи.......ы лицемерные.......
zmeelov_2 16 января 2019 | 07:42
vanadium_v: Да России уже пофигу.
vitaly_mlg23 16 января 2019 | 07:29
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