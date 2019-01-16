Резиденцию губернатора Владимирской области будут сдавать в аренду

Она слишком дорого обходится местному бюджету. О решении главы региона Владимира Сипягина сообщает пресс-служба владимирской администрации. Отмечается, что сейчас содержание комплекса стоит областной казне 250 тысяч рублей в месяц.

Резиденция полностью оборудована для проживания. В ней есть номера категории люкс и эконом, а также баня, спортзал и кухня. Предполагается, что гостями станут инвесторы и бизнес-партнеры, приезжающие во Владимир по делам. Стоимость суточной аренды комплекса – чуть больше 100 тысяч рублей.