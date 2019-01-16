В Госдепартаменте США разочарованы переговорами с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

В ведомстве вновь призвали уничтожить ракеты, нарушающие соглашение.

В Штатах считают, что Россия не объяснила, как она планирует вернуться к полному соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так замгоссекретаря США Андреа Томпсон прокомментировала прошедшую накануне встречу в Женеве, посвященную судьбе соглашения. Дипломат напомнила о 60-дневном ультиматуме, после которого Вашингтон может выйти из договора. В свою очередь, замглавы российского МИДа Сергей Рябков также отметил отсутствие прогресса в переговорах. При этом он назвал требования США неконкретными и выразил мнение, что они не позволяют рассчитывать на сближение подходов двух стран. Впрочем, дипломат добавил, что Вашингтон пока официально не уведомлял о выходе из договора. Штаты выдвинули ультиматум Москве в декабре. Тогда госсекретарь США Майк Помпео потребовал уничтожить или модифицировать ракету 9М729, наличие которой, по мнению Вашингтона, нарушает соглашение. Москва же предъявила встречные претензии касательно американских ракет Tomahawk.

Ультиматум США истекает 2 февраля.