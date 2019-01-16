В Госдепартаменте США разочарованы переговорами с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
В ведомстве вновь призвали уничтожить ракеты, нарушающие соглашение.
В Штатах считают, что Россия не объяснила, как она планирует вернуться к полному соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так замгоссекретаря США Андреа Томпсон прокомментировала прошедшую накануне встречу в Женеве, посвященную судьбе соглашения. Дипломат напомнила о 60-дневном ультиматуме, после которого Вашингтон может выйти из договора. В свою очередь, замглавы российского МИДа Сергей Рябков также отметил отсутствие прогресса в переговорах. При этом он назвал требования США неконкретными и выразил мнение, что они не позволяют рассчитывать на сближение подходов двух стран. Впрочем, дипломат добавил, что Вашингтон пока официально не уведомлял о выходе из договора. Штаты выдвинули ультиматум Москве в декабре. Тогда госсекретарь США Майк Помпео потребовал уничтожить или модифицировать ракету 9М729, наличие которой, по мнению Вашингтона, нарушает соглашение. Москва же предъявила встречные претензии касательно американских ракет Tomahawk.
Ультиматум США истекает 2 февраля.
Комментарии13
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opiatnovyi63 16 января 2019 | 07:10
НАШ Вождь считает себя самым коварным и дьявольски хитрым!
ukrotomos 16 января 2019 | 07:14
opiatnovyi63: Да уж, ВАШ Трамп дьявольски хитёр! До уховского хомячье не дотягивает конечно...
opiatnovyi63 16 января 2019 | 07:41
ukrotomos: Трамп тоже наш , но он всего навсего продукт нашего Несменяемого Вождя!
ostapba 16 января 2019 | 07:15
opiatnovyi63: да и число 27 (махов) он подобрал не случайно..
26 уже было связано с бакинскими комиссарами Зюганова.
28 уже Мединский застолбил остальным патриотам.
...
2 - ..это уже мало для одной лишней хромосомы.
..
Так что нужно внедрять пепел со скоростью в 27 раз превышающий здравый смысл.
Даже..
epynda 16 января 2019 | 07:23
opiatnovyi63: ВАШ Вождь, господин Трамп, действительно очень хитёр и коварен...., но до Путина, он явно не дотягивает.....
ukrotomos 16 января 2019 | 07:10
США тоже не ответили как и когда они уберут свои пусковые установки из Румынии и уничтожат свои ракеты-мишени. Без этого никакие переговоры в принципе невозможны.
vanadium_v 16 января 2019 | 07:19
В принципе матрасники правильно говорят, что договор морально устарел,
но дело не только в вопросе включения в него Китая,
также нужно присоединять к нему как минимум британию и францию,
а без натовских шестерок этот договор вилами по воде......
epynda 16 января 2019 | 07:19
Ультиматум.....России.....
Ультиматум США истекает 2 февраля...
А что будет после 2 февраля...????
Правильно подумали!
После 2 февраля наступит 3 февраля, а затем 4,5,6 и т.д.
gandon_sisjnovich 16 января 2019 | 07:23
...я живу в России и мне насрать, что там думают в Пидорстане - пускай хоть затрахают друг дружку! Россия должна и обязана проводить свою политику, а не прогибаться как Гейропа решение России не платить в ПАСЕ (пидаристический альянс совета Европы) правильное решение - пошли вы все на КУЙ, сосите его лижите скачите на нём, нам россиянам на это насрать! Скоро будем пинками вышвыривать либерастов-пидерастов за пределы России - всё идёт к этому!
homa_brutt 16 января 2019 | 07:32
gandon_sisjnovich: / решение России не платить в ПАСЕ.../
Не по-европейски как-то... Ещё и не согласны на частичные голоса... Да и шестиполую делигацию организовать не смогли... Дикари...
alex949 16 января 2019 | 07:28
Рашке надо понять, что размещение РСМД США в Европе - это обеспечение безопасности НАТО и всего цивилизованного мира !
ukrotomos 16 января 2019 | 07:32
alex949: Это ваши проблемы! А уничтожение угрозы для России - это проблема России. И она с ней справляется довольно неплохо.
ly4_sveta 16 января 2019 | 07:43
Переговоры с лживой путинской камарильей?
Отчаянные парни американцы! Во что-то ещё
верят, наивно и доверчиво ведя переговоры,
встречи, саммиты и прочие беседы с завравшимися
и зарвавшимися проходимцами, лицемерами и
циничными негодяями?