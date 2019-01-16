Госдума сегодня рассмотрит законопроект об основах паллиативной помощи гражданам

Также депутаты обсудят изменения в закон «Об обращении лекарственных средств» в части регулирования цен на жизненно важные лекарства.

Законопроект об основах паллиативной помощи призван обеспечить цивилизованный подход к созданию достойных условий для безнадежных больных, доживающих последние дни своей жизни, пояснил ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Этот документ будет регулировать, в частности, деятельность хосписов. Он также должен конкретизировать право паллиативных пациентов на облегчение боли, дать возможность им получать бесплатные лекарства как в стационарных и амбулаторных условиях, так и в дневном стационаре. Второй важный законопроект, который должны рассмотреть депутаты, касается расширения перечня жизненно важных препаратов и регулирования их стоимости с тем, чтобы обеспечить доступность этих медикаментов для пациентов. Он в частности запрещает повышать предельную отпускную цену производителя чаще одного раза в год.

Профильный комитет Госдумы рекомендовал к принятию оба законопроекта. Ранее также стало известно, что в этом году на паллиативную помощь в России федеральный бюджет выделит 5 миллиардов рублей.