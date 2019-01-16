Госдума сегодня рассмотрит законопроект об основах паллиативной помощи гражданам
Также депутаты обсудят изменения в закон «Об обращении лекарственных средств» в части регулирования цен на жизненно важные лекарства.
Законопроект об основах паллиативной помощи призван обеспечить цивилизованный подход к созданию достойных условий для безнадежных больных, доживающих последние дни своей жизни, пояснил ранее первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Этот документ будет регулировать, в частности, деятельность хосписов. Он также должен конкретизировать право паллиативных пациентов на облегчение боли, дать возможность им получать бесплатные лекарства как в стационарных и амбулаторных условиях, так и в дневном стационаре. Второй важный законопроект, который должны рассмотреть депутаты, касается расширения перечня жизненно важных препаратов и регулирования их стоимости с тем, чтобы обеспечить доступность этих медикаментов для пациентов. Он в частности запрещает повышать предельную отпускную цену производителя чаще одного раза в год.
Профильный комитет Госдумы рекомендовал к принятию оба законопроекта. Ранее также стало известно, что в этом году на паллиативную помощь в России федеральный бюджет выделит 5 миллиардов рублей.
Комментарии2
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sparky 16 января 2019 | 07:11
Этот документ будет регулировать, в частности, деятельность хосписов.
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Думаки как данайцы. "Подарки" регулирования от них почти обязательно с пакостью.
ly4_sveta 16 января 2019 | 07:34
Паллиативная помощь? В России? Доски со стульями - вот и вся
помощь. Уж, если в больницах такой беспредел, то кому нужны
умирающие больные в путинской России? Все развалено и
уничтожено за годы его «эффективного» правления. Такого
положения и такого бардака не было в больницах даже во время
войны и при «царском режиме». А эти путинские бестолковые
«шестерки», что толкового могут принять, дельного и полезного?
Им сверху спустили документ - они нажали на кнопки, не думая и
не заморачиваясь, за них давно уже все решили.