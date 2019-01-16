В городе Шахты Ростовской области сегодня объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме
Поисково-спасательные работы завершились накануне – было обнаружено тело последней, пятой, жертвы — 23-летней девушки.
После взрыва в доме в Шахтах, последовавшего вслед за трагедией в Магнитогорске, власти начали разрабатывать рекомендации по безопасному использованию газа в домах.
Законодательство о безопасности в сфере газификации домов нуждается в глубоком анализе. Такое заявление после взрыва газа в городе Шахты сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поручение Дмитрий Медведев дал вице-премьеру Виталию Мутко. К работе нужно будет привлечь МЧС, Минстрой и надзорные ведомства, заключил глава правительства.
Комментарии3
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evgeny_biolog 16 января 2019 | 07:21
"В городе Шахты Ростовской области сегодня объявлен траур"
А может в России траур вообще не отменять? Всё равно каждую неделю трупы таскаем ...
ly4_sveta 16 января 2019 | 07:23
Ну, если Мутко, то дела пойдут...))) Из спорта и сразу
газовую сферу. Какие у Путина, однако, чиновники
экстра-прима-супер-люкс - на все руки от скуки.
По поговорке - Фока на все руки дока.
sturmgewehr44 16 января 2019 | 07:30
Бояре озаботились высокой смертностью холопов и решили принять меры. А то кто будет оплачивать медведевских уточек?