В городе Шахты Ростовской области сегодня объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме

Поисково-спасательные работы завершились накануне – было обнаружено тело последней, пятой, жертвы — 23-летней девушки.

После взрыва в доме в Шахтах, последовавшего вслед за трагедией в Магнитогорске, власти начали разрабатывать рекомендации по безопасному использованию газа в домах.

Законодательство о безопасности в сфере газификации домов нуждается в глубоком анализе. Такое заявление после взрыва газа в городе Шахты сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поручение Дмитрий Медведев дал вице-премьеру Виталию Мутко. К работе нужно будет привлечь МЧС, Минстрой и надзорные ведомства, заключил глава правительства.