Суд США не разрешил американским властям задавать вопросы о гражданстве при переписи населения

Как сообщает агентство Bloomberg, этот пункт было решено исключить из анкеты. О планах добавить этот вопрос еще в прошлом году говорил Министер торговли. Уточнение гражданства он объяснял необходимостью «обеспечить свободные и справедливые выборы для всех американцев». Суд решил, что из-за появления этого вопроса в анкете, сотни тысяч и даже миллионы людей не будут учтены в переписи. Ее планируется провести в следующем году.