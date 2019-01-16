Британский премьер не собирается уходить в отставку и сконцентрируется на планах по брексит
Об этом сообщает Рейтер после того, как парламент королевства отверг предложение Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Глава кабмина пообещала к понедельнику предложить дальнейшие шаги по разрешению кризиса, однако уже сегодняшним вечером состоится голосование о доверии правительству. Его инициировал глава Лейбористской партии.
Позже Еврокомиссия опубликовала свой план экстренных мер на случай, если Великобритания выйдет из ЕС без достижения соглашения.
Комментарии2
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liquidsky__ 16 января 2019 | 07:07
Ща Корбин ей вставит фитиля.
vanadium_v 16 января 2019 | 07:15
Шапокляк цепляется за власть зубами и когтями,
пинками её надо гнать вдоль темзы