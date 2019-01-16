"В Воронежской области возбуждено уголовное дело после ДТП, жертвами которого стали 8 человек"

Как говориться в сообщении пресс-службы регионального МВД, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Авария произошла накануне днем. По версии следствия, водитель Lexus выехал на встречную полосу, где врезался в две другие машины. После этого транспортные средства загорелись. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дородного движения.