В Воронежской области возбуждено уголовное дело после ДТП, жертвами которого стали 8 человек
Как говориться в сообщении пресс-службы регионального МВД, назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Авария произошла накануне днем. По версии следствия, водитель Lexus выехал на встречную полосу, где врезался в две другие машины. После этого транспортные средства загорелись. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дородного движения.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
evgeny_biolog 16 января 2019 | 06:54
"В Воронежской области возбуждено уголовное дело после ДТП, жертвами которого стали 8 человек"
Где мемориал ставить будем?
ly4_sveta 16 января 2019 | 07:17
Ну, так Лексус же, ему все можно. И даже в
«рай» без очереди. Только вот в чем виноваты
люди, туда не рвущиеся? Не думая о своей
безопасности плюют, тем более, на чужую.
sturmgewehr44 16 января 2019 | 07:27
Правила дородного движения? А в Воронеже есть ещё правила послеродного движения?
Венедиктов, ты таджиков нанял новости писать? Лет 30 существуют текстовые редакторы с автоматической коррекцией ошибок.