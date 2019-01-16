Сенат США выступил против снятия санкций с компаний «Русал» и En+

В верхней палате Конгресса рассмотрят резолюцию, которая может помешать отмене ограничений. Ранее Минфин США объявил о намерении снять санкции, поскольку компании выполнили требования Вашингтона и больше не находятся под управлением российского миллиардера Олега Дерипаски. Однако этому воспротивились представители Демократической партии в Сенате.