Сенат США выступил против снятия санкций с компаний «Русал» и En+
В верхней палате Конгресса рассмотрят резолюцию, которая может помешать отмене ограничений. Ранее Минфин США объявил о намерении снять санкции, поскольку компании выполнили требования Вашингтона и больше не находятся под управлением российского миллиардера Олега Дерипаски. Однако этому воспротивились представители Демократической партии в Сенате.
Комментарии1
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ostapba 16 января 2019 | 06:38
А губы уже и раскатаны были.....
"Люминиевые" даже..