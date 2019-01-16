Цифровая маркировка сигарет может заменить акцизные марки

Как пишет РБК, ссылаясь на доклад Минпромторга, налоговая служба рассматривает возможность использовать новый механизм и для фискальных целей. Эксперимент по нанесению специального двухмерного кода на табачную продукцию завершен и вскоре сигареты и папиросы могут полностью перейти на новый стандарт. Цифровая маркировка началась в январе прошлого года, а уже в апреле пачки стали продаваться в магазинах. Вскоре новый механизм коснется и других товаров – обуви, духов, шин, фотоаппаратов, постельного белья и верхней одежды.