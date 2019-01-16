В городе Шахты Ростовской области сегодня объявлен траур по погибшим в результате взрыва газа в жилом доме

Поисково-спасательные работы завершились накануне – было обнаружено тело последней, пятой, жертвы — 23-летней девушки.

В Шахтах сегодня пройдет гражданская панихида, глава города пригласил всех желающих присоединиться, чтобы в полдень по Москве почтить память погибших минутой молчания. Взрыв на девятом, последнем, этаже жилого дома прогремел утром в понедельник. Он разрушил 4 квартиры, из-под завалов удалось спасти 7 человек, двоих из них, мужчину и девочку, госпитализировали. Из дома сразу были эвакуированы все жильцы, часть из них разместили в гостинице, остальные находятся у родных и друзей. Как сообщают власти региона, они обеспечены всем необходимым. Им также оказывается психологическая помощь. Накануне в доме возобновили теплоснабжение. В течение трех недель власти города рассчитывают получить заключения экспертов о возможности восстановления уничтоженных квартир.

После взрыва в доме в Шахтах, последовавшего вслед за трагедией в Магнитогорске, в Совете Федерации начали разрабатывать рекомендации по безопасному использованию газа в домах. В частности сенаторы предлагают за счет капремонта устанавливать датчики и системы автоматического отключения подачи газа.