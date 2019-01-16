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06:02, 16 января 2019

Власти Кении вывели около 50 человек из атакованного гостиничного комплекса

Как минимум 15 человек стали жертвами нападения в Найроби. По данным Рейтер среди жертв есть британец и американец, остальные – местные жители. Атака началась с подрыва трех автомобилей на парковке банка. Сообщается, что на данный момент полиция контролирует все здания комплекса. О потерях среди террористов не сообщается. По некоторым данным нападение совершили шестеро вооруженных людей. Ответственность за теракт на себя взяла одна из исламских радикальных организаций. В прошлые годы ее сторонники уже совершали нападения на торговый центр и университет.

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