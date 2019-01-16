Британский парламент проголосовал против плана Терезы Мэй по выходу страны из ЕС

Правительство обязано к понедельнику сформировать для депутатов новое предложение по Брексит.

Великобритания выходит из состава Евросоюза 29 марта, сегодня парламент должен был решить, на каких условиях происходит этот процесс. Накануне голосования большинство депутатов парламента не поддерживало условия выхода из ЕС, предложенные правительством Терезы Мэй, против предложения собирались голосовать не только представители оппозиционных партий, но и однопартийцы премьера. Правительство предупредило, что новый план, который в случае провала голосования по плану А, они смогут предложить к голосованию, мало чем будет отличаться, потому что в такой короткий промежуток времени передоговорится с ЕС, то есть со всеми странами-участницами, невозможно. Джеффри Кокс, советник по праву правительства Мэй сказал: не важно, что во вторник решит парламент, новый план выхода из ЕС вернется к депутатам, и он не будет отличаться от старого плана. Кокс говорил депутатам сегодня во время заседания: «Вы же не дети в песочнице, а законотворцы, вы играете с человеческими жизнями так, как дети играют в песочнице. Стыдно».

Во время сегодняшнего голосования у стен Парламента собралась демонстрация, британцы требовали проведения повторного референдума о выходе из ЕС. Проведение повторного референдума с юридической точки зрения все еще возможно, одновременно возможна и смена правительства, и выход из ЕС без договора.

Сразу после голосования лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал парламент поддержать вотум недоверия правительству.