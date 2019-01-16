В Якутию пришли экстремально низкие морозы. Синоптики регистрируют в регионе температуру ниже 50 градусов

В ряде районов полностью или частично отменены занятия. Коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме. Минимальная температура зафиксирована в Оймяконском районе. Здесь столбик термометра опустился до отметки в 55 градусов, густой туман и нулевая видимость.

В Оймяконе, который часто называют Полюсом холода, 80 лет назад был зарегистрирован рекордный мороз – ниже 70 градусов по Цельсию.