Краснодарский судья сбил девушку на пешеходном переходе, но полицейские не стали вносить сведения об аварии в базу
В краевом управлении начали проверку в отношении сотрудников ГИБДД. Как рассказала сайту «Юга.ру» сама пострадавшая, судья гарнизонного военного суда Арсен Крикоров после наезда предложил ей дать денег и разойтись. Полиция судью якобы не тревожила, но когда Крикоров попытался уехать с места происшествия, его машину заблокировали другие очевидцы аварии и сняли инцидент на видео.
Позже сам судья в интервью газете «Комсомольская правда» подтвердил, что не отрицает участия в ДТП и готов возместить ущерб. У девушки разрыв связок, вывих сустава и ссадины.
Комментарии7
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buva53 16 января 2019 | 05:36
Кущёвский край - рай для бандитов, судей и прокуроров.
horseraddish 16 января 2019 | 05:41
buva53: Да не только Кущевский
opiatnovyi63 16 января 2019 | 05:52
horseraddish: А судьи и полицаи кто? Обслуга воровской власти РФ.
ts 16 января 2019 | 05:39
Судьям дозволено всё. В России закон обязателен не для всех.
sparky 16 января 2019 | 05:42
Этот судья, который пытался уехать с места происшествия, он тоже после ветеринарного училища?
democ 16 января 2019 | 06:04
Правоохранительная система блюдёт только свои интересы и защищает только себя, и "право" сильнейших.
orein51 16 января 2019 | 06:08
!! - "Краснодарская девушка сбила судью на пешеходном переходе"... и чо?