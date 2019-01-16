Краснодарский судья сбил девушку на пешеходном переходе, но полицейские не стали вносить сведения об аварии в базу

В краевом управлении начали проверку в отношении сотрудников ГИБДД. Как рассказала сайту «Юга.ру» сама пострадавшая, судья гарнизонного военного суда Арсен Крикоров после наезда предложил ей дать денег и разойтись. Полиция судью якобы не тревожила, но когда Крикоров попытался уехать с места происшествия, его машину заблокировали другие очевидцы аварии и сняли инцидент на видео.

Позже сам судья в интервью газете «Комсомольская правда» подтвердил, что не отрицает участия в ДТП и готов возместить ущерб. У девушки разрыв связок, вывих сустава и ссадины.