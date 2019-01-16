Супруга бывшего главы Серпуховского района опровергла данные о многомиллиардном состоянии мужа
Накануне в Генпрокуратуре рассказали о намерении подать иск об изъятии в пользу государства имущества экс-чиновника стоимостью 10 миллиардов рублей. По данным надзорного ведомства, Александру Шестуну принадлежат более полутысячи земельных участков и 20 автомобилей, а также две базы отдыха. Супруга бывшего главы района в разговоре с «Коммерсантом» высказала мнение, что Генпрокуратура хочет создать «негативное мнение о задержанном про сфабрикованному делу». Иск надзорного ведомства будет оспорен.
Комментарии2
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ts 16 января 2019 | 05:51
Бедная жена нищего чиновника защищает честь и достоинство наичестнейшего супруга...
democ 16 января 2019 | 06:08
"Шила" в мешке не утаишь.