Супруга бывшего главы Серпуховского района опровергла данные о многомиллиардном состоянии мужа

Накануне в Генпрокуратуре рассказали о намерении подать иск об изъятии в пользу государства имущества экс-чиновника стоимостью 10 миллиардов рублей. По данным надзорного ведомства, Александру Шестуну принадлежат более полутысячи земельных участков и 20 автомобилей, а также две базы отдыха. Супруга бывшего главы района в разговоре с «Коммерсантом» высказала мнение, что Генпрокуратура хочет создать «негативное мнение о задержанном про сфабрикованному делу». Иск надзорного ведомства будет оспорен.