Суд в США отклонил требования авиадиспетчеров о выплате зарплат

Работники аэропортов пытались обязать американские власти выдать деньги несмотря на так называемый шатдаун – приостановку работы правительства. Суд счел, что только Конгресс обладает достаточными полномочиями удовлетворить жалобу диспетчеров, так как их проблема носит политический характер.

Работа федерального правительства частично приостановлена с конца декабря. Это произошло из-за того, что Конгресс США не утвердил параметры бюджета. Депутаты не смогли придти к согласию по вопросу финансирования строительства стены на мексиканской границе.