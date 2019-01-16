В Белом доме рассматривают возможность наращивания сил ПРО внутри страны и за ее пределами

В частности, по данным Ассошиэйтед Пресс, Вашингтон изучает вопрос о развертывании в космосе сети спутников для отслеживания потенциально враждебных целей. Агентство ссылается на новую редакцию Стратегии развитии сил ПРО, которую завтра должен опубликовать Пентагон. Отмечается, что в прошлом году документ не был обнародован, так как в тот момент Дональд Трамп пытался убедить руководство КНДР отказаться от совершенствования ядерных вооружений. Отчет мог осложнить переговоры с Пхеньяном.