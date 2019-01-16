В Белом доме рассматривают возможность наращивания сил ПРО внутри страны и за ее пределами
В частности, по данным Ассошиэйтед Пресс, Вашингтон изучает вопрос о развертывании в космосе сети спутников для отслеживания потенциально враждебных целей. Агентство ссылается на новую редакцию Стратегии развитии сил ПРО, которую завтра должен опубликовать Пентагон. Отмечается, что в прошлом году документ не был обнародован, так как в тот момент Дональд Трамп пытался убедить руководство КНДР отказаться от совершенствования ядерных вооружений. Отчет мог осложнить переговоры с Пхеньяном.
Комментарии3
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opiatnovyi63 16 января 2019 | 05:30
А как же с нашими блуждающими ракетами от Вождя?
serhio_25__ 16 января 2019 | 05:54
opiatnovyi63: А как же запрет на оружие в космосе? Но хомяков ничего не волнует, кроме мнения их вождя. Хомячок, а ты о себе и своей семье подумать не хочешь?
condor00 16 января 2019 | 05:54
И я задаю всем вопрос: так первично и опаснее что: поиск Путиным врагов (да, там где их нет) или создание Штатами врагов?