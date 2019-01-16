Парламент Венесуэлы объявил президента Николаса Мадуро узурпатором

Национальная ассамблея, большинство в которой принадлежит оппозиции, считает все решения, принятые главой государства недействительными. Накануне американский телеканал CNN сообщил, что США могут признать легитимным лидером государства главу парламента Хуана Гуаидо. Вашингтон также рассматривает возможность введения санкций против Каракаса, включая эмбарго на венесуэльскую нефть.

Мадуро вступил в должность на прошлой неделе, его нынешний президентский срок должен закончиться лишь в 2025 году.