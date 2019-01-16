«Аэрофлот» не признает свою вину по иску пассажиров, не попавших на рейс в США

Заместитель гендиректора перевозчика в интервью РБК отметил, что клиенты компании опоздали, придя за 20 минут до вылета. Он назвал иск «попыткой давления на авиакомпанию с целью привлечь внимание» и в дальнейшем добиться заключения мирного соглашения на выгодных условиях. Сумма иска, поданного несколькими гражданами США, превышает 3,5 миллиона долларов. Как стало известно накануне, американцев, пришедших на посадку за 20 минут, не пустили на борт, после чего они были вынуждены сутки провести в аэропорту и купить новые билеты.