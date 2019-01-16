Кипрский суд арестовал активы украинского миллиардера по иску ВТБ

Как пишет «Коммерсант» это было сделано в качестве обеспечительной меры. Арест коснулся не только имущества Дмитрия Фирташа на сумму оуоло 50 миллионов долларов, но и активов его фирм. Иск российского банка связан с кредитом, который компании украинского предпринимателя взяли еще в 2015 году. Спустя год они должны были вернуть ВТБ около 40 миллионов долларов, затем к этой сумме добавились проценты. Представители компании-должника утверждали, что не могли вовремя погасить кредит из-за присоединения Крыма к России и введения антироссийских санкций.