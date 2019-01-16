После изменения тарифов на ОСАГО цены у лидера рынка в среднем выросли почти на 5 процентов
О первых результатах продаж полисов отчиталась «АльфаСтрахование». Как пишет РБК средняя стоимость по России в результате изменения базовых ставок поднялась выше шести тысяч рублей. Лидером роста стала Ивановская область – там цены скакнули сразу на 17 процентов.
На прошлой неделе Центробанк расширил предельные размеры базовых ставок в обе стороны. Реформа рынка ОСАГО также предполагает изменение коэффициентов, влияющих на конечную стоимость. В ЦБ прогнозировали, что в результате полисы должны подорожать в среднем не более чем на полтора процента.
Комментарии1
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eniro 16 января 2019 | 04:31
В ЦБ прогнозировали... подорожание в среднем на 1,5% ? Прогноз сделан с какой целью, ась ? Напомню:Основными целями деятельности ЦБ России являются:
1. защита и обеспечение устойчивости рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;
2. развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; - обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов;
3. обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов.
Вот, исходя из первой половины первого пункта, ЦБ и "высосал" эту цифру. Ну а дальше... хоть трава не рости. Ай да ЦБ !