Специалистам Роскосмоса снова не удалось наладить связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Аппарат перестал откликаться на сигналы с Земли в середине прошлой недели. Было принято решение не оставлять попыток возобновить контакт до тех пор, пока спутник продолжает функционировать. Как отмечалось ранее, телескоп уже в 2,5 раза превысил срок гарантированного существования, поэтому в Роскосмосе не воспринимают произошедшее как какой-то форс-мажор.