Специалистам Роскосмоса снова не удалось наладить связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Аппарат перестал откликаться на сигналы с Земли в середине прошлой недели. Было принято решение не оставлять попыток возобновить контакт до тех пор, пока спутник продолжает функционировать. Как отмечалось ранее, телескоп уже в 2,5 раза превысил срок гарантированного существования, поэтому в Роскосмосе не воспринимают произошедшее как какой-то форс-мажор.
Комментарии2
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putn_pnh 16 января 2019 | 03:32
Рогозина на орбиту!!!
salut__521 16 января 2019 | 03:36
А кто у нас специалисты Роскосмоса? Главный по тарелочкам - Рогозин? Ну тогда понятно...