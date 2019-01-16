Издательство «Комильфо» отрицает государственную цензуру при изъятии комикса о супергерое Дедпуле

В подразделении холдинга «Эксмо-АСТ» сказали, что решили убрать одну из глав по собственной инициативе и по согласованию с правообладателем. Как оказалось, в издательстве перепутали два российских ведомства.

Ранее «Комильфо» писало, что отказалось от печати части комикса о Дедпуле из-за того, что книга не прошла экспертизу у специалистов Роспотребнадзора. Позже выяснилось, что организацию консультировал специалист, аккредитованный при Роскомнадзоре. В сюжете одной из глав речь о борьбе с отрицательным персонажем-неонацистом. Эксперт посчитал, что сюжет пропагандирует нацизм.